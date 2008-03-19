Янукович погрожує заблокувати трибуну ВР і підняти регіони

Фракція Партії регіонів завтра блокуватиме трибуну Верховної Ради, якщо Генеральна прокуратура та СБУ не нададуть інформації з приводу подій у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що його фракція «не тільки буде блокувати трибуну, але й готова до будь-яких публічних дій в рамках законодавства України», якщо не буде підтримано рішення заслухати інформацію генерального прокурора України та керівника СБУ з приводу ситуації у Харкові. При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав: «І піднімемо регіони».

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що сьогодні Партія регіонів очікує реакцію Президента України Віктора ЮЩЕНКА, РНБО і генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з приводу подій в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді. Ці дії було розпочато у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради». Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом ревізія КРУ виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради заявила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.

Разом з тим сьогодні, 19 березня, ВР відмовилася запросити генпрокурора та голову СБУ, щоб вони проінформували парламент щодо ситуації в Харкові.

Пропозицію заслухати завтра цю інформацію підтримали 224 народні депутати із 447, зареєстрованих у залі. Не підтримали дане рішення фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував ВР повернутися ще раз до даного голосування, але за цю пропозицію проголосувало 222 (при необхідних 226 – УНІАН) народні депутати України.