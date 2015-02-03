Завтра у Москві екс-прем'єр Азаров проведе прес-конференцію і представить книгу про Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Азаров має намір на прес-конференції у редакції «Комсомольськой правды» представити книгу «Україна на роздоріжжі».

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За клопотанням Генпрокуратури України, 19 січня цього року Печерський райсуд міста Києва виніс постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Азарова.

21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це відбулося після декількох місяців протестів в Україні, які закінчилися кровопролиттям.

Разом із Януковичем з України втекли і його «соратники», зокрема Азаров.

Проти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та кількох інших колишніх чиновників відкрите кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Вони оголошені у розшук.

Також проти низки високопоставлених посадових осіб часів Януковича відкриті кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.

12 січня 2015 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Януковича, Азарова і ще кількох осіб.