Коаліція має бути єдина і ухвалювати потрібні для країни рішення - Сюмар

Про це заявила заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар, відповідаючи на висловлювання деяких членів коаліції.

«У нас з вами ситуація сьогодні дуже проста: або ми покажемо ворогу, що ми можемо бути єдиними і сильними, або наступ буде продовжуватися», - наголосила вона.

Народний депутат зазначила, що депутати в першу чергу зараз мали б думати про інтервенцію російських військ на територію Україну.

«Здавалося, що ми, як представники українського народу, мали б давати приклад єдності та ефективності. Натомість маємо повчитися у фронту, бо там є мобілізація, а тут її немає», - додала вона.

Вікторія Сюмар підкреслила, що коаліція має бути єдина.

«Коли ми говоримо про незрілість, то мені здається, що незрілість – то неспроможність домовлятися навіть у рамках єдиної коаліції. Це неспроможність розуміти, що в нас з вами є спільний коаліційний уряд, і там є ваші представники», - наголосила вона.