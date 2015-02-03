Порошенко прибув на Харківщину з робочим візитом

Як повідомило УНІАН джерело у Державній службі охорони, президентський літак приземлився в Харківському аеропорту близько 16.45.

За планом, президент має відвідати Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, де проходять лікування поранені під час АТО бійці, провести там церемонію нагородження.

Читайте такожХарків посилює заходи безпеки, залізниця і мости взяті під охорону Також глава держави візьме участь у нараді з адміністративно-господарським активом Харківської області, яка пройде в будівлі ОДА.

Після завершення наради Порошенко проведе брифінг для преси.