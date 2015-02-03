Порошенко прибув на Харківщину з робочим візитом
17:04, 03 лютого 2015Політика
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У Харківську область з робочим візитом прибув Президент України Петро Порошенко.
Президент прибув на Харківщину / УНІАН
Як повідомило УНІАН джерело у Державній службі охорони, президентський літак приземлився в Харківському аеропорту близько 16.45.
За планом, президент має відвідати Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, де проходять лікування поранені під час АТО бійці, провести там церемонію нагородження.
Читайте такожХарків посилює заходи безпеки, залізниця і мости взяті під охорону Також глава держави візьме участь у нараді з адміністративно-господарським активом Харківської області, яка пройде в будівлі ОДА.
Після завершення наради Порошенко проведе брифінг для преси.
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