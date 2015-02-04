СБУ відкрила кримінальні справи проти організаторів "референдуму" на Донбасі
СБУ розпочала 4 кримінальні провадження проти голови Дружківської міськради Донецької області, двох депутатів Краматорської міськради та ще одного громадянина України, які здійснювали протиправну діяльність з організації незаконного «референдуму» на території регіону у травні 2014 року.
Про це у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
За його інформацією, провадження відрито за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України
«Згадані особи виступили ініціаторами і організаторами й підбурювачами незаконних референдумів в мм. Дружківка і Краматорськ, на голосування яких було винесено питання створення держави - т.зв. Донецької народної республіки», - зауважив Лубківський.
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Довідка УНІАН. У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську.
11 травня у Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий «референдум» про визначення статусу регіону. Вони стверджували, що більшість громадян проголосували за державну самостійність самопроголошених Донецької й Луганської «народних республік».