В Донецьку на "референдумі" терористи не дозволяють українським ЗМІ вести фото- та відеозйомку

Сьогодні в Донецьку на "референдумі" з питання незалежності так званої «Донецької народної республіки», який проводять терористи, журналістам, які представляють українські ЗМІ, не дозволяють проводити фото- та відеозйомку.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, усім іншим – знімальним групам російського телебачення й прихильникам «Донецької народної республіки», які явно висловлюють свою симпатію стосовно того, що відбувається, знімати дозволяють.

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У зв'язку з тим, що «виборчих дільниць» відкрилося в декілька разів менше, ніж зазвичай, людей на місці переорієнтовують і направляють туди, де «дільниці» сьогодні працюють.

На «виборчих дільницях» у представників «Донецької народної республіки» списків виборців немає, тому бюлетень для голосування видають за паспортом на підставі донецької прописки. Паспортні дані виборців вписують у таблиці.

Один із громадських активістів у Донецьку повідомив УНІАН, що він вже проголосував на 5 дільницях.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські сепаратисти штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради й ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

7 квітня сепаратисти, що захопили будівлю, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» й про намір провести 11 травня референдум про статус регіону.

Такий же «референдум» проходить сьогодні в Луганській області.

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Офіційний Київ наполягає, що організовані сепаратистами "референдуми" на Донбасі проводяться незаконно.

Представники США і ЄС заявили, що не визнають результати «референдуму» в Луганській і Донецькій областях.