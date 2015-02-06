Питання санкцій проти осіб, причетних до агресії РФ, знаходиться на оформленні - Мін'юст
Міністр юстиції України Павло Петренко зазначає, що рішення про введення санкцій проти осіб, причетних до агресії РФ, знаходиться на оформленні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час години запитань до уряду.
“Після призначення новим секретарем РНБО Олександра Турчинова, буквально днями Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення щодо введення відповідних санкцій проти осіб, які причетні до агресії РФ по Україні”, - сказав Петренко.
“Це рішення зараз знаходиться фактично на оформленні і буде опубліковано в тій частині, яка визначена РНБО публічною”, - додав міністр.
Він також нагадав, що право на ініціювання введення санкцій мають парламент, президент, Нацбанк, СБУ та Кабінет міністрів.
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Петренко закликав парламентаріїв долучатися до цього процесу і вносити до РНБО свої пропозиції щодо введення тих чи інших санкцій.
“Єдиним органом, який приймає рішення щодо введення санкцій є Рада національної безпеки і оборони”, - зауважив він.
Петренко наголосив, що уряд вживає вичерпних заходів в частині санкцій щодо країни-агресора та її спільників.
Відповідаючи на запитання депутатів, Петренко підкреслив, що український уряд в перший день, коли був ухвалений закон про санкції, “прийняв розпорядження щодо введення повного пакета санкції щодо ста компаній і тисячі громадян іноземних держав. В тому числі, серед цих санкцій є і санкції економічного характеру. Ці матеріали були зразу передані в РНБО».