Питання санкцій проти осіб, причетних до агресії РФ, знаходиться на оформленні - Мін'юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час години запитань до уряду.

“Після призначення новим секретарем РНБО Олександра Турчинова, буквально днями Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення щодо введення відповідних санкцій проти осіб, які причетні до агресії РФ по Україні”, - сказав Петренко.

“Це рішення зараз знаходиться фактично на оформленні і буде опубліковано в тій частині, яка визначена РНБО публічною”, - додав міністр.

Він також нагадав, що право на ініціювання введення санкцій мають парламент, президент, Нацбанк, СБУ та Кабінет міністрів.

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Петренко закликав парламентаріїв долучатися до цього процесу і вносити до РНБО свої пропозиції щодо введення тих чи інших санкцій.

“Єдиним органом, який приймає рішення щодо введення санкцій є Рада національної безпеки і оборони”, - зауважив він.

Петренко наголосив, що уряд вживає вичерпних заходів в частині санкцій щодо країни-агресора та її спільників.

Відповідаючи на запитання депутатів, Петренко підкреслив, що український уряд в перший день, коли був ухвалений закон про санкції, “прийняв розпорядження щодо введення повного пакета санкції щодо ста компаній і тисячі громадян іноземних держав. В тому числі, серед цих санкцій є і санкції економічного характеру. Ці матеріали були зразу передані в РНБО».