Ярош заявив про намір легалізувати Добровольчий український корпус
Лідер "Правого сектора", народний депутат Дмитро Ярош запропонував легалізувати Добровольчий український корпус (ДУК), який воює на Донбасі, шляхом прийняття спеціального закону щодо його діяльності.
Ярош, зокрема, зазначив, що веде з цього приводу переговори з українськими силовиками. Про це повідомляє Gazeta.ua.
"Ми в контакті і з Міністерством оборони, і з СБУ, і навіть з МВС. Хоча виключено, що ми підемо в міліційну структуру. Проте співпраця має бути і з нею, бо йде війна", - підкреслив політик.
Він пояснив, що "Правому сектору" потрібна легалізація ДУКа як явища. "Це сучасний аналог Запорізької Січі. Це структура, яка на 100% забезпечена народом. Це військово-політичний рух, складовою частиною якого також є "Правий сектор", - уточнив нардеп.
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"Ми можемо бути поза офіційних силових структур, але згодні на контроль з боку контррозвідки, прокуратури. Нам також потрібна державна підтримка зброєю, кадрами", - сказав Ярош.
Як варіант легалізації свого підрозділу, він назвав прийняття окремого закону про Добровольчий український корпус. "Він стане надійною опорою, резервом для Збройних сил у будь-яких ситуаціях", - підсумував Ярош.