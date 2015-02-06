Ярош заявив про намір легалізувати Добровольчий український корпус

Ярош, зокрема, зазначив, що веде з цього приводу переговори з українськими силовиками. Про це повідомляє Gazeta.ua.

"Ми в контакті і з Міністерством оборони, і з СБУ, і навіть з МВС. Хоча виключено, що ми підемо в міліційну структуру. Проте співпраця має бути і з нею, бо йде війна", - підкреслив політик.

Він пояснив, що "Правому сектору" потрібна легалізація ДУКа як явища. "Це сучасний аналог Запорізької Січі. Це структура, яка на 100% забезпечена народом. Це військово-політичний рух, складовою частиною якого також є "Правий сектор", - уточнив нардеп.

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"Ми можемо бути поза офіційних силових структур, але згодні на контроль з боку контррозвідки, прокуратури. Нам також потрібна державна підтримка зброєю, кадрами", - сказав Ярош.

Як варіант легалізації свого підрозділу, він назвав прийняття окремого закону про Добровольчий український корпус. "Він стане надійною опорою, резервом для Збройних сил у будь-яких ситуаціях", - підсумував Ярош.