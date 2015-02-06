У Криму озброєні автоматами люди в камуфляжі продовжують "націоналізацію" приватних підприємств

Як повідомили Крим.Реалії очевидці, озброєні люди в камуфляжі і масках оточили головний офіс ПП «Бережной», яке володіє мережею магазинів «Везунчик».

«Увірвалися до них у будинок люди в камуфляжі з автоматами. З ними ще «самооборона» була. Щось там кричали співробітникам, оточили будівлю, нікого не впускали і не випускали», - розповідає очевидець.

Читайте також"Самооборона Криму" спробувала захопити Бахчисарайський споживсоюз, що об'єднує більше 100 підприємствСхожу картину спостерігали і біля офісу компанії «Кримський султан», яка займається виготовленням кондитерських виробів. Обидві приватні фірми розташовані недалеко один від одного.

Власники підприємств, як і силовики, ситуацію не коментують.

У Криму після російської анексії в березні 2014 року почали активну політику «націоналізації» підприємств, з допомогою мілітаризованого угруповання під назвою «кримська самооборона». Серед жертв примусової "націоналізації" - банки, готелі, суднобудівні заводи, ферми, заправні станції, хлібокомбінати і навіть земля і комплекс будівель Ялтинської кіностудії.