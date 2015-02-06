ЗМІ: У Маріуполі озброєні люди закрили продуктовий склад

Про це 0629 повідомив приватний підприємець, власник складу.

"Вони представилися працівниками СБУ, але посвідчення не пред'явили, - розповів чоловік. - Вони закрили склад, зажадали, щоб я, як власник складу до них приїхав. Але я цього робити не планую".

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Як вдалося дізнатися 0629 з власних джерел, співробітники СБУ не мають жодного стосунку до цієї пригоди.

У прес-службі Маріупольського міськуправління міліції підтвердили, що до них надходило таке повідомлення. Правоохоронці вже виїхали на місце події. Коментарі обіцяють пізніше.