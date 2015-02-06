Місія ЄС щодо переговорів про безвізовий режим прибуде в Україну 9 лютого - Яценюк

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу після зустрічі з головою уряду Словацької Республіки Робертом Фіцо і переговорів урядових делегацій України та Словаччини у п'ятницю, 6 лютого, повідомляє Департамент інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ.

Він повідомив, що в рамках міжурядових переговорів було підписано низку угод, які спрощують прикордонний рух між Україною та Словаччиною.

Водночас, голова уряду зазначив, що прикордонний рух між країнами «взагалі буде спрощений після того, як отримає Україна безвізовий режим із країнами-членами Європейського Союзу».

Він також повідомив, що під час зустрічі з Фіцо обговорювали і питання торговельно-економічного співробітництва України та Словаччини.

Арсеній Яценюк наголосив на важливості технічної допомоги, що надається Україні урядом Словаччини у реформуванні податкової системи, пенсійної системи та проведенні приватизації.

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В рамках переговорів урядових делегацій України та Словацької Республіки заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер та міністр економіки Словаччини Павол Павліс підписали Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про пункти пропуску через спільний державний кордон. Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко та віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак підписали документ про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про залізничне сполучення через державний кордон від 15 червня 1995 року.

Як повідомлялося, діалог між ЄС та Україною щодо візової лібералізації було розпочато 29 жовтня 2008, План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року.

У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій лібералізації візового режиму і з вересня активно імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти та рішення, які були прийняті.

Представники української влади висловлювали сподівання, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС на саміті «Східного партнерства» в Ризі у травні 2015 року.

Раніше Яценюк заявляв, що місія Європейського Союзу, покликана оцінити прогрес України у виконанні плану дій щодо реалізації безвізового режиму з ЄС, прибуде в Україну 4 лютого.