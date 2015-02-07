Меркель і Олланд запропонували створити в Україні демілітаризовану зону - ЗМІ

Мирний план канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда для України передбачає створення демілітаризованої зони від 50 до 70 кілометрів.

Як повідомляє "Дождь", про це в суботу, 7 лютого, заявив Олланд в ефірі телеканалу France 2.

Глава Франції також закликав до "дуже широкої автономії" для східних регіонів України.

«Ці люди воювали. Складно буде змусити їх вести звичайне життя», - уточнив Олланд.

Читайте такожПорошенко: Україна готова в будь-який час повністю припинити вогонь на Донбасі Раніше в ході Мюнхенській конференції з безпеки Олланд заявив, що війна неминуча, якщо не вдасться прийти до угоди по Україні.

«Я думаю, що це останній шанс. Якщо ми не зможемо прийти до довгострокової мирної угоди, ми прекрасно знаємо подальший сценарій. Цей сценарій називається війною», - сказав він.