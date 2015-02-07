Порошенко: весь світ сьогодні з Україною, Росія − в ізоляції

Росія опинилася в міжнародній ізоляції на Мюнхенській конференції з питань безпеки, заявив президент України Петро Порошенко на мітингу українців, які проживають у Європі.

Як повідомляє Радіо Свобода, за словами Порошенка, «весь світ сьогодні з Україною, Росія − в ізоляції».

Як сказав президент, «весь світ підтримує Україну в її боротьбі за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність». «Ми хочемо лише одного − щоб іноземні війська залишили межі нашої держави», − заявив Порошенко.

Як повідомляє прес-служба президента, Поршенко підкреслив, що українці – мирний народ. "Ми не хочемо війни. Ми просто хочемо, щоб іноземні війська покинули нашу територію, український кордон був закритий для загарбників і найманців. Ми хочемо, щоб були звільнені всі заручники, включно з Надією Савченко, яка сьогодні 57-й день голодує, вимагаючи волі для себе і України", - сказав Порошенко. Після цих слів всі, хто зібрався на площі, скандували: «Савченко – волю!».

Нагадавши про річницю подій на Майдані, глава держави заявив: «Ми все зробимо, щоб не зрадити пам’ять Героїв Небесної сотні».

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На площі Карлсплатц у Мюнхені зібралися представники української діаспори та громадяни, які прийшли засвідчити свою підтримку України. Багато хто прийшов з дітьми. Наприкінці зустрічі всі разом з Порошенком заспівали Гімн України.