ЗМІ: Меркель висунула Путіну ультиматум і дала часу до середи

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на західних чиновників, пише Українська правда.

У разі ж, якщо РФ не піде на поступки і заблокує досягнення угоди, Меркель пообіцяла Путіну подальші санкції проти російських компаній, які будуть включати, зокрема, замороження активів.

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Крім того, санкції можуть торкнутися оборонного сектора і, можливо, фінансового сектора, зазначив один з чиновників.

У той же час, як пише видання, Ангела Меркель, яка на публіці виступає проти поставок зброї Україні, в приватному порядку сказала Путіну, що вона не буде протистояти планам Барака Обами в разі, якщо він вирішить поставити Києву летальна озброєння.

Разом з тим, як повідомляють американські чиновники, Обама вирішив почекати з рішенням до зустрічі з німецьким канцлером в понеділок.

Як пише американське видання, можливість постачання зброї Україні в разі провалу переговорів "ще більше підвищила ставки".

Однак як розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва», ніхто не може спілкуватися з президентом РФ в ультимативній формі.

«Ми вже розповіли про тон переговорів. Ніхто ніколи не спілкувався і не зможе при всьому бажанні з президентом спілкуватися в ультимативному тоні»,- сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко, Путін, Олланд і Меркель зустрінуться в Мінську в середу 11 лютого.

Сторони також очікують, що їх зусилля під час зустрічі в Мінську призведуть до негайного і безумовного двосторонньою припинення вогню.