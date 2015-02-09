ЗМІ: Меркель висунула Путіну ультиматум і дала часу до середи
Канцлер Німеччини Ангела Меркель дала президенту РФ Володимиру Путіну час до середи, щоб узгодити "дорожню карту" для завершення бойових дій на сході України.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на західних чиновників, пише Українська правда.
У разі ж, якщо РФ не піде на поступки і заблокує досягнення угоди, Меркель пообіцяла Путіну подальші санкції проти російських компаній, які будуть включати, зокрема, замороження активів.
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Крім того, санкції можуть торкнутися оборонного сектора і, можливо, фінансового сектора, зазначив один з чиновників.
У той же час, як пише видання, Ангела Меркель, яка на публіці виступає проти поставок зброї Україні, в приватному порядку сказала Путіну, що вона не буде протистояти планам Барака Обами в разі, якщо він вирішить поставити Києву летальна озброєння.
Разом з тим, як повідомляють американські чиновники, Обама вирішив почекати з рішенням до зустрічі з німецьким канцлером в понеділок.
Як пише американське видання, можливість постачання зброї Україні в разі провалу переговорів "ще більше підвищила ставки".
Однак як розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва», ніхто не може спілкуватися з президентом РФ в ультимативній формі.
«Ми вже розповіли про тон переговорів. Ніхто ніколи не спілкувався і не зможе при всьому бажанні з президентом спілкуватися в ультимативному тоні»,- сказав Пєсков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко, Путін, Олланд і Меркель зустрінуться в Мінську в середу 11 лютого.
Сторони також очікують, що їх зусилля під час зустрічі в Мінську призведуть до негайного і безумовного двосторонньою припинення вогню.