Порошенко готовий прийняти відставку Яреми – джерела

Про це Українській правді повідомили власні джерела в Адміністрації президента.

Як розповів співрозмовник з АП, Ярема справді написав заяву про відставку, а Порошенко готовий прийняти заяву Яреми.

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Раніше депутат від Блоку Юлії Тимошенко Альона Шкрум на своїй сторінці у Facebook повідомила, що генеральний прокурор України Віталій Ярема подав у відставку.

Також вчора, 8 лютого, ЗМІ повідомляли, що генеральний прокурор України Віталій Ярема після критики у Верховній Раді, зокрема, і від "Блоку Петра Порошенка", написав президенту заяву про відставку ще у п'ятницю.