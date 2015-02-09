Порошенко готовий прийняти відставку Яреми – джерела
15:57, 09 лютого 2015Політика
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Президент Петро Порошенко готовий прийняти відставку генпрокурора Віталія Яреми.
Порошенко готовий прийняти відставку Яреми, повідомляють джерела в АП / Фото: УНИАН
Про це Українській правді повідомили власні джерела в Адміністрації президента.
Як розповів співрозмовник з АП, Ярема справді написав заяву про відставку, а Порошенко готовий прийняти заяву Яреми.
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Раніше депутат від Блоку Юлії Тимошенко Альона Шкрум на своїй сторінці у Facebook повідомила, що генеральний прокурор України Віталій Ярема подав у відставку.
Також вчора, 8 лютого, ЗМІ повідомляли, що генеральний прокурор України Віталій Ярема після критики у Верховній Раді, зокрема, і від "Блоку Петра Порошенка", написав президенту заяву про відставку ще у п'ятницю.
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