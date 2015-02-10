Україна зробить усе, щоб не "заморозити" конфлікт на Донбасі - Чалий

Про це в ефірі “Свободи слова” сказав заступник голови Адміністрації Президента України Валерій Чалий, передає Еспресо.TV.

“Україна повинна зробити все можливе, аби уникнути замороження конфлікту на Донбасі. Нам не потрібно заморожування конфлікту, адже воно веде до непрогнозованою ситуації в майбутньому. Україна виступала і виступатиме за переговори. Це останній шанс, коли дипломатичний процес може досягти бажаних результатів”, — сказав Чалий.

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Раніше під час засідання РБ ООН по Україні постійний представник США при ООН Саманта Пауер звинуватила Росію у реалізації сценарію так званого "замороженого конфлікту".