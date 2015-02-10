У соцмережах висміяли призначення нового Генпрокурора Шокіна, порівнявши його з Пшонкою

17:52, 10 лютого 2015
Політика
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Користувачі соцмереж висміюють зовнішню схожість Генпрокурорів Пшонки та Шокіна, а також схожість їхніх прізвищ.

Фото УНИАН

Сьогодні Верховна Рада прийняла постанову про надання згоди на призначення президентом України Віктора Шокіна на посаду генерального прокурора України (№2084).

«За» це рішення проголосували 318 із 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожПід час голосування за призначення Шокіна генпрокурором серед депутатів помітили "кнопкодавів" (відео)Пізніше близько 30 народних депутатів заблокували трибуну Верховної Ради України з вимогою призначити переголосування за призначення Віктора Шокіна Генеральним прокурором України.

Зокрема, трибуну блокували депутати від “Батьківщини” - Ігор Луценко, від “Блоку Петра Порошенка” - Сергій Лещенко, від “Самопомочі” - Єгор Соболєв, а також депутати від Радикальної партії та позафракційні.

Після цього спікер Ради Володимир Гройсман закрив засідання.

Соцмережі відреагували на призначення Шокіна потоком порівнянь із генеральним прокурором часів Януковича Пшонкою.

Post by Махмет Тальзак.

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