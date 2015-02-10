У соцмережах висміяли призначення нового Генпрокурора Шокіна, порівнявши його з Пшонкою
Користувачі соцмереж висміюють зовнішню схожість Генпрокурорів Пшонки та Шокіна, а також схожість їхніх прізвищ.
Сьогодні Верховна Рада прийняла постанову про надання згоди на призначення президентом України Віктора Шокіна на посаду генерального прокурора України (№2084).
«За» це рішення проголосували 318 із 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Читайте такожПід час голосування за призначення Шокіна генпрокурором серед депутатів помітили "кнопкодавів" (відео)Пізніше близько 30 народних депутатів заблокували трибуну Верховної Ради України з вимогою призначити переголосування за призначення Віктора Шокіна Генеральним прокурором України.
Зокрема, трибуну блокували депутати від “Батьківщини” - Ігор Луценко, від “Блоку Петра Порошенка” - Сергій Лещенко, від “Самопомочі” - Єгор Соболєв, а також депутати від Радикальної партії та позафракційні.
Після цього спікер Ради Володимир Гройсман закрив засідання.
Соцмережі відреагували на призначення Шокіна потоком порівнянь із генеральним прокурором часів Януковича Пшонкою.
Пшонка/Шокін. А ви вірите в реінкарнацію? ) Трясця,в них навіть прізвища трохи співзвучні pic.twitter.com/g9oBUiuX0O
— Юрко (@Yuri_Hnat) February 10, 2015
Пшонка сделал пластическую операцию и возвращается на пост генпрокурора.
— Все Плохо (@sranysovok) February 9, 2015
Шокин,Пшонка,Шпонка,Шконка... Шось я зупутався... pic.twitter.com/6qvDakSRbJ
— Alexey (@AlexeyShipov) February 10, 2015
Шокин Шоки Шок Шо Ш П Пш Пшо Пшон Пшонк Пшонка
— ето Саша (@mrgrdsky) February 10, 2015
Дадада судить по делам, но у меня чисто визуальное впечатление, что это Пшонка, просто долго бухал.
— toopoy (@toopoy) February 10, 2015