У соцмережах висміяли призначення нового Генпрокурора Шокіна, порівнявши його з Пшонкою

Сьогодні Верховна Рада прийняла постанову про надання згоди на призначення президентом України Віктора Шокіна на посаду генерального прокурора України (№2084).

«За» це рішення проголосували 318 із 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожПід час голосування за призначення Шокіна генпрокурором серед депутатів помітили "кнопкодавів" (відео)Пізніше близько 30 народних депутатів заблокували трибуну Верховної Ради України з вимогою призначити переголосування за призначення Віктора Шокіна Генеральним прокурором України.

Зокрема, трибуну блокували депутати від “Батьківщини” - Ігор Луценко, від “Блоку Петра Порошенка” - Сергій Лещенко, від “Самопомочі” - Єгор Соболєв, а також депутати від Радикальної партії та позафракційні.

Після цього спікер Ради Володимир Гройсман закрив засідання.

Соцмережі відреагували на призначення Шокіна потоком порівнянь із генеральним прокурором часів Януковича Пшонкою.

Пшонка/Шокін. А ви вірите в реінкарнацію? ) Трясця,в них навіть прізвища трохи співзвучні pic.twitter.com/g9oBUiuX0O — Юрко (@Yuri_Hnat) February 10, 2015

Пшонка сделал пластическую операцию и возвращается на пост генпрокурора. — Все Плохо (@sranysovok) February 9, 2015

Шокин Шоки Шок Шо Ш П Пш Пшо Пшон Пшонк Пшонка — ето Саша (@mrgrdsky) February 10, 2015