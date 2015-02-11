При обстрілі Краматорська одна з ракет впала за 30 метрів від працівників місії ОБСЄ

В 12.33 за місцевим часом спостерігачі почули чотири вибухи, повідомляє Gazeta.ru.

«Члени моніторингової групи побачили, що ракета впала за будинком в 30 метрах від місця, де перебували спостерігачі. Ракета впала у дворі будівлі і не вибухнула», - йдеться у звіті.

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