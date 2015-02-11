Порошенко у Мінську провів коротку зустріч з Лукашенком (фото)

Президент України Петро Порошенко у Мінську провів коротку зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє прес-служба Порошенка у Twitter.

Читайте такожОднією з тем переговорів "нормандської четвірки" стане створення демілітаризованої зони - джерело

Як повідомляв УНІАН, Порошенко раніше запевнив, що Україна і Євросоюз на саміті «нормандської четвірки» у Мінську наполягатимуть на безумовному припиненні вогню на сході України.

«Можу вас запевнити, що Україна і Європейський Союз виступлять з єдиною позицією на Мінському саміті. Ми будемо говорити одним голосом, і ключова позиція - ми наголошуємо і наполягаємо: нам необхідно безумовне, без будь-яких попередніх вимог, припинення вогню», - сказав глава держави. За його словами, можливо, сьогодні найбільш важлива дата в історії України. Порошенко запевнив при цьому, що Україна прагне миру.