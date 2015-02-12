У Мінську домовляються про відвід озброєнь і створення зони безпеки

10:42, 12 лютого 2015
Політика
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На переговорах «нормандської четвірки» в Мінську розробляється документ, який передбачає припинення вогню з 14 лютого, відвід важких озброєнь, створення зони безпеки на Донбасі.

REUTERS

Про це повідомляє посольство України в Білорусі у "Твіттері".

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"Документ, який готується до підписання в Мінську, передбачає припинення вогню з 14 лютого, відвід важких озброєнь, створення зони безпеки", - йдеться в повідомленні.

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