Росія виставила на «торги» в Мінську Дебальцеве - посол України

10:34, 12 лютого 2015
Політика
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Росія виторговує бойовикам Дебальцеве на переговорах «нормандської четвірки» в Мінську.

REUTERS

Про це у Twitter написав посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ось і те, що росіяни зараз виторговують", - написав він, поширивши заяву лідера бойовиків Дениса Пушиліна про те, що Дебальцеве в "котлі".

"Без Дебальцевого ДНР і ЛНР у нас на транспортному гачку", - пояснив Кулеба.

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Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що на переговорах "поки ніяких хороших новин" немає. Його слова наводить агентство France-Presse. Глава України заявив, що ряд умов, висунутих російською стороною, є "неприйнятними".

У той же час, ЗМІ повідомляють, що підготовлений у Мінську документ передбачає припинення вогню в Україні протягом двох діб. Про це повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на власні джерела.

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