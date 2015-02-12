Росія виставила на «торги» в Мінську Дебальцеве - посол України
Росія виторговує бойовикам Дебальцеве на переговорах «нормандської четвірки» в Мінську.
Про це у Twitter написав посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.
А ось і ті, що росіяни зараз виторговують https://t.co/ALHs9oJgMD Без Дебальцева Д/ЛНР у нас на транспортному гачку.
- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2015
"Ось і те, що росіяни зараз виторговують", - написав він, поширивши заяву лідера бойовиків Дениса Пушиліна про те, що Дебальцеве в "котлі".
"Без Дебальцевого ДНР і ЛНР у нас на транспортному гачку", - пояснив Кулеба.
Читайте такожРезультати переговорів у Мінську озвучать о 12:00 - ЗМІ
Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що на переговорах "поки ніяких хороших новин" немає. Його слова наводить агентство France-Presse. Глава України заявив, що ряд умов, висунутих російською стороною, є "неприйнятними".
У той же час, ЗМІ повідомляють, що підготовлений у Мінську документ передбачає припинення вогню в Україні протягом двох діб. Про це повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на власні джерела.