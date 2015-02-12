Росія виставила на «торги» в Мінську Дебальцеве - посол України

Про це у Twitter написав посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

А ось і ті, що росіяни зараз виторговують https://t.co/ALHs9oJgMD Без Дебальцева Д/ЛНР у нас на транспортному гачку. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2015

"Ось і те, що росіяни зараз виторговують", - написав він, поширивши заяву лідера бойовиків Дениса Пушиліна про те, що Дебальцеве в "котлі".

"Без Дебальцевого ДНР і ЛНР у нас на транспортному гачку", - пояснив Кулеба.

Читайте такожРезультати переговорів у Мінську озвучать о 12:00 - ЗМІ

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що на переговорах "поки ніяких хороших новин" немає. Його слова наводить агентство France-Presse. Глава України заявив, що ряд умов, висунутих російською стороною, є "неприйнятними".

У той же час, ЗМІ повідомляють, що підготовлений у Мінську документ передбачає припинення вогню в Україні протягом двох діб. Про це повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на власні джерела.