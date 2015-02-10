ОБСЄ: Обстріл Краматорська - це свідчення розширення території бойових дій

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, Апакан прокоментував сьогоднішній обстріл густонаселених житлових кварталів в Краматорську. За його словами, спеціальна моніторингова місія вжила всіх зусиль в умовах обмежених можливостей внаслідок стрімкого погіршення ситуації з безпекою, щоб ознайомитися з наслідками обстрілу.

"Знову невинні цивільні громадяни несуть основний тягар насильницького конфлікту, який характеризується збільшенням кількості загиблих та випадків нерозбірливих обстрілів. Те, що Краматорськ був відносно спокійним містом до цього часу, зараз дає нам підстави для занепокоєння, тому що насилля розширюється на нові території", - йдеться в заяві.

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Також Апакан закликав всі сторони проявляти максимальну стриманість та негайно впровадити режим припинення вогню. "Діалог і не використання зброї є єдиним шляхом для встановлення міцного миру", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок сьогоднішнього обстрілу бойовиками Краматорська загинули вісім мирних жителів, поранені 63 людини.