Шокін просить ВР схвалити арешт трьох суддів Печерського суду

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, зазначивши, що кримінальні провадження проти цих суддів розслідуються слідчим відділом прокуратури Києва.

Також Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення вказаних суддів із займаних посад, поінформували в ГПУ.

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Як нагадали в прокуратурі, судді Печерського райсуду Києва Царевич та Кицюк підозрюються у тому, що вони, зловживаючи службовим становищем, навмисно порушуючи вимоги закону, постановили завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративне правопорушення. Таким чином вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декілька осіб у січні минулого року.

Їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України, тобто постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах.

Суддя Вовк підозрюється у постановленні завідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна. Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 2 ст. 375 КК України, зазначається в повідомленні.

Як відомо, судді Вовк та Царевич входили в колегію суддів у справі екс-міністра внутршніх справ Юрія Луценка. Також Царевич та Кицюк були слідчими суддями у справі про вбивство Євгена Щербаня, де обвинувачення пред’являлося Юлії Тимошенко.