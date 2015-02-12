Мінські угоди дозволили Україні уникнути переходу на військові рейки і відмови від ринкової моделі - експерти

Про це сказав у коментарі УНІАН керівний партнер аналітичної групи Da Vinci AG Андрій Колпаков.

«За оцінкою попередньої інформації про домовленості, Україні вдалося уникнути найгіршого сценарію - повномасштабної війни вже взимку, переходу економіки на військові рейки і фактичної відмови від ринкової моделі на невизначений період. При такому сценарії нас очікувала б досить гнітюча ситуація в економіці, яка могла б відкинути нас на десятки років назад», - сказав Колпаков.

На його думку, угода про перемир'я дає Україні відтермінування, хоча і не вирішує системної проблеми - фактору російської агресії в політиці та економіці. «Переконаний, що після певного перепочинку Росія намагатиметься порушити або обійти Мінські домовленості, намагаючись змусити Київ до подальших поступок. Кремль не є договороздатним партнером і порушуватиме будь-які договори, якщо вони не будуть підкріплені реальною силою з протилежного боку», - вважає Колпаков.

Він наголосив на необхідності тверезо оцінювати ситуацію. «Дивно очікувати від держави, яка погрожує світу ядерною зброєю, виконання підписаних домовленостей. Вважаю, що Україні у своїй позиції сьогодні необхідно виходити з реальних, а не декларованих кроків Росії, тверезо оцінюючи ситуацію», - резюмував експерт.

Читайте такожГрібаускайте назвала мінські домовленості слабкимиУ свою чергу фінансовий аналітик Анатолій Гулей відзначив, що найголовніше нині – психологічний спокій. «Ми перестали очікувати чогось поганого. І це головний меседж, який ми одержали з Мінська. Я б хотів, аби ми одержали більш матеріальні підтвердження домовленостей, а саме – припинення вогню впродовж 48 годин. І щойно це матеріалізується, ми зможемо видихнути і почати життя в новій країні, в іншому суспільстві, яке думатиме про майбутнє», – сказав Гулей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, після багатогодинних переговорів у «нормандському форматі» (Німеччина, Франція, Україна і Росія) вдалося досягнути домовленостей про припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з 00 годин 15 лютого, про обмін заручниками і полоненими і про подальші кроки з деескалації конфлікту на основі дотримання принципів територіальної цілісності України і збереження її суверенітету.

Читайте такожОпубліковано повний текст документа "нормандської четвірки"Україна веде антитерористичну операцію в ряді районів Донецької і Луганської областей з квітня 2014 року. Обсяг втрат, що їх зазнала Україна, за оцінками уряду, становить до 20% економічного потенціалу країни.