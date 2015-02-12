Результати мінських переговорів – перший крок до миру

В результаті важких багатогодинних переговорів була підписана Декларація про початок мирного політичного врегулювання конфлікту. Важливо, що стороною переговорів був президент Росії, який у присутності західних лідерів взяв на себе певні зобов’язання, найпершим з яких є припинення вогню та повернення зполону заручників.

Після місяців ескалації конфлікту на Донбасі - це перша перемога українського Президента і Євросоюзу у боротьбі за мир.

Слід особливо відзначити, що Петро Порошенко не піддався шантажу Росії й відкинув всі вимоги щодо федералізації України, автономного статусу Донбасу та інших спроб втручання у наші внутрішні справи.

По завершенню переговорів у нормандському форматі Тристороння контактна група підтримала узгоджений президентами «Комплекс заходів з імплементації Мінських домовленостей».

Згідно з цим документом має відбутися відведення тяжкого озброєння у відповідності до калібру та дальності ураження на однакову дистанцію як для наших сил, так і для угрупувань так званих ЛНР та ДНР. При цьому українські війська відводять тяжку техніку від фактичної лінії зіткнення, а бойовики – від лінії, що позначена в Мінському Меморандумі від 19.09.2015.

Мова не йде про відведення усіх українських військ відлінії розмежування – лише важкої зброї. У випадку порушення умов, важкі озброєння так само швидко повернуться на попередні позиції.

Документ передбачає проведення місцевих виборів за українським законодавством на території, що контролюється бойовиками та створення особливого режиму на цих територіях, що був передбачений Законом України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області» від 19 вересня 2014 року. Тобто виборів, що проходять по справжнім бюлетеням, по справжнім спискам, під контролем справжніх спостерігачів за участі всіх бажаючих кандидатів від українських партій. Це потрібно, бо самопроголошені лідери ДНР та ЛНР наразі не мають права представляти мешканців територій, які контролюють. Вони переплутали наданий законом мандат зі зброєю. Для врегулювання ж на Донбас необхідно повернути Закон.

Комплекс заходів також передбачає амністію та помилування учасників збройних формувань. Але така амністія має бути реалізована згідно з законом, що тільки ще буде прийнятий парламентом. В документі немає чітких вимог до цього закону і ми маємоможливість передбачити, що така амністія не розповсюджується на тих, хто вчинив особливо тяжкі злочини.

Особисто я переконана, що амністія може бути застосована. Але треба розрізняти тих, хто виступав та підтримував сепаратизм (навіть якщо тримав у руках зброю), та тих, хто особисто здійснював вбивства мирних людей, катував заручників, порушував міжнародні правила ведення війни. Злочинці мають бути покарані. Таке розмежування повністю відповідає практиці врегулювання кризи в Північній Ірландії, ДРК або Шрі-Ланці.

Один із пунктів Комплексу заходів регламенує обмін заручників «всіх на всіх». При цьому є чіткий термін – 5 діб після відведення важкого озброєння.

Згідно підписаного документу Україна поверне контроль по всьому державному кордоні з Російською Федерацією після першого дня проведення місцевих виборів.

Також передбачається вивід всіх іноземних військових формувань, військової техніки та найманців. І найголовніше - роззброєння всіх незаконнихвоєнізованих формувань.

Один з останніх пунктів – проведення конституційної реформи, тобто, децентралізація. Замість федералізації, на якій наполягала Росія, відбудеться надання більших повноважень органам самоврядування, яке давно заплановано з ініціативи українського Президента. Ця позиція і без Мінських переговорів є одним з пунктів Коаліційної угоди у Верховній Раді.

На перший погляд, незрозуміння може викликати пункт, згідно з яким Конституційні зміни щодо децентралізації деяких районів Донецької та Луганської області мають узгоджуватися з представниками цих районів. Втім, слід розуміти, що реалізація цього пункту має відбуватися лише після виконання всіх попередніх пунктів «Комплексу заходів»: припинення вогню, роззброєння незаконних військових формувань, виведення іноземних (читаємо – російських) військ з окупованих територій, чесних та прозорих місцевих виборів.

На можна виключати того, що реалізація Декларації повторить долю вересневих Мінських угод. Російська Федерація останнім часом не є стороною, що виконує угоди та домовленості.

Але підкреслю ще раз – у Мінську Президент зробив лише перший крок до мирного врегулювання.Надзвичайно важливо, що переговори відбулися на найвищому рівні у присутності представників ключових країн Євросоюзу, які виступили з Україною єдиним фронтом за мир. Тому у випадку, якщо Росія порушить взяті на себе тепер зобов’язання, вона спровокує санкції найвищого рівня, фактично повну міжнародну ізоляцію.

Ірина Фріз, народний депутат України