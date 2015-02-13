«Народний фронт» ініціює створення слідчої комісії ВР щодо корупції в «Укрспирті» та МінАПК - заява

Про це йдеться в заяві політичної сили.

"Сьогодні в інтерв’ю одному із видань Ігор Швайка, під керівництвом якого на посаді міністра АПК в «Укрспирті» розквітали масштабна корупція і тіньові схеми, відчуваючи неминучість покарання за колосальні розкрадання у системі підприємства, зробив наклепницькі інформаційні вкидання з метою спровокувати суспільний резонанс і виставити розслідування щодо його корупційних діянь як «переслідування» за "викриття", - сказано в заяві.

Фракція «Народний фронт» категорично заявляє, що всі ці заяви не відповідають дійсності, а єдиним мотивом Швайки є "зберегти за собою та його компаньйонами старі схеми, на яких вони паразитували увесь період так званої роботи у міністерстві АПК".

"Менше ніж за рік перебування на керівній посаді, «Укрспирт» фактично було перетворено у підпільний горілчаний синдикат, у якому до сьогоднішнього дня закріплені інтереси екс-міністра", - стверджується в заяві.

На думку політиків, інтерв'ю екс-міністра Швайки викликане "корупційними мотивами", як реакцію на виступ фракції «Народного фронту» у Верховній Раді із законодавчою ініціативою приватизувати «Укрспирт» на відкритому аукціоні.

"Соратники екс-міністра у парламенті тоді заблокували трибуну, захищаючи існуючі корупційні схеми", - сказано в заяві.

Читайте такожСпиртзаводи України знову зібралися страйкувати"Ми хочемо також нагадати, що під час керівництва Швайки Генеральна прокуратура звинуватила директора «Укрспирту» Михайла Лабутіна у розтраті 170 мільйонів гривень державного підприємства та в ухилянні від сплати податків. Сам міністр кинувся проводити прес-конференцію, відбілюючи гендиректора «Укрспирту» та залишивши його на посаді.

Народні депутати «Народного фронту» з трибуни Верховної Ради заявляли неодноразово, що з 89-ти підприємств «Укрспирту» сьогодні працюють тільки 18-ть, а у тіні перебувають від 2,5 до 3 млрд гривень", - говориться в повідомленні.

Читайте такожУряд створив робочу групу для перевірки «Укрспирту»Депутати «Народного фронту» заявили, що ініціюватимуть перевірку "наклепницьких заяв і корупції" в "Укрспирті" та МінАПК Генеральною прокуратурою, а також у рамках роботи спеціальної слідчої комісії Верховної Ради, створення якої ініціює фракція «Народного фронту» за участі представників всіх інших фракцій.