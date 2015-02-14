Порошенко: “Воєнна загроза зі сходу ще не один рік нависатиме над Україною»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час церемонії передачі прикордонникам нової військової та спеціальної техніки у Києві.

Президент України також привітав заяву країн “Великої сімки” про готовність до рішучих дій проти порушників Мінських домовленостей.

“Вчора ввечері ви почули дуже важливу заяву країн “Великої сімки”, що вони готові на рішучі дії у випадку недотримання ворогом зобов'язань, які він взяв з припинення вогню», - зазначив Порошенко.

Читайте такожПорошенко обговорив з Обамою план дій у разі ескалації конфлікту

«А ми з вами будемо боронити країну до останнього патрона, до останньої краплі крові. Це наша вітчизняна війна. Це війна за нашу Батьківщину і за нашу землю, війна за незалежність, за право існування як окремого європейського народу. І ми відстоїмо це право, і ми переможемо. Ми чужого не чіпаємо, але своє не віддамо. І я молюся за те, щоб завтра розпочалося виконання Мінських угод та, пам'ятаючи приказку: “На Бога надійся, а сам не пасуй”, підкріплюю молитву потужною дипломатичною активністю”, - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулись переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення усіх важких озброєнь з української території. Крім того, передбачено обмін та звільнення всіх заручників.