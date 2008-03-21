Ющенко назвав головну загрозу національній безпеці України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що інші держави проводять в Україні «інформаційно-психологічні кампанії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Ради національної безпеки і оборони.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що головною загрозою національній безпеці України є інформаційна експансія іноземних держав. Він зауважив на великій присутності у вітчизняному інформаційному просторі іноземних телекомпаній, радіостанцій, друкованих ЗМІ та інтернет-видань.

«Завдяки цьому в інформаційному просторі України, по суті, проводяться інформаційні психологічні кампанії з тих чи інших питань, щоб дезінформувати суспільство або проводити кампанії не в інтересах нашої країни», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це стосується як теми національної єдності, територіальної цілісності, мовного питання, питань культури, релігії, а також євроатлантичних прагнень України.

«Є кілька центрів, є колосальна система телерадіостанцій, інших видань, які працюють не на інтереси України, проводячи політику інших держав», - сказав Президент.

На думку глави держави, через це в Україні створюються «регіони некерованої нестабільності», формується соціальна напруга.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це є серйозним викликом для України.

За словами Президента, йому прикро говорити про те, що в сфері друкованих ЗМІ у нас навіть немає державного органу, який би проводив державну політику.

«Виникає логічне питання: ми представляємо суверенну державу, у якої є суверенність, інформаційні інтереси, чи ми будемо жити продуктами інших країн», - сказав Президент.