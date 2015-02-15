Яценюк: Росія повинна заплатити за відновлення Донецька і Луганська

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, пише Українська правда.

"Про відновлення Донбасу. Я думаю, що логічно ставити питання про репарації з боку Російської Федерації. Вони знищили Донбас. І Росія повинна платити за відновлення Донецька і Луганська", - заявив він.

Також прем'єр додав: "Вони (Росія) знищили нашу економіку, вони здійснили військову інтервенцію, військову агресію. І вони повинні нести за це відповідальність".

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Як відомо, в грудні 2014 року Яценюк заявив, що Україна подала низку позовів до Російської Федерації, щоб і компенсувала збитки, завдані своєю військовою агресією проти України.

Раніше глава уряду озвучував суму збитків від бойових дій на сході України в 8 млрд доларів.

"Раніше ми оцінювали відновлення інфраструктури у вісім мільярдів гривень, зараз гривні можна замінити на долари", - заявив Яценюк.