ОБСЄ очікує підтвердження готовності припинити вогонь на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Соледарі Донецької області очікують від української і російської сторін, а також від представників бойовиків підтвердження готовності припинити вогонь на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба місії ОБСЄ у Twitter, сьогодні спостерігачі перебувають у Спільному центрі з контролю та координації щодо спостереження за дотриманням припинення вогню у місті Соледар. Зустріч проходить за участі українських та російських генералів.

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Також місія ОБСЄ опублікувала світлину з місця проведення зустрічі, на якій видно, що зв'язок з бойовиками підтримується за допомогою скайп-сигналу.

"Зустріч продовжується. СММ ОБСЄ очікує від сторін підтвердження зобов'язання припинити вогонь", - йдеться в повідомленні.