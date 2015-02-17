Офіційно на сході загинули понад 5 тисяч людей, поранено 11 тисяч - Лубківський

Про це повідомив на брифінгу в українському кризовому медіа-центрі радник прем’єр-міністра Данило Лубківський.

«На початок лютого від агресії Росії загинуло понад 5 тис. людей, поранено майже 11 тис.»,- сказав Лубківський, представляючи Чорну книгу Кремля.

Книга підготовлена на основі інформації, яку надають центральні та місцеві органи влади України. Книга підготовлена 5 мовами: українською, англійською, французькою, німецькою і російською.

«Чорна книга Кремля це є перший фактично примірник, це є орієнтовна зведена інформація станом на початок лютого»,- сказав Лубківський.

Читайте такожВійна знищила майже 20% економічного потенціалу України - ЛубківськийВін зазначив, що, за інформацією Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, станом на 1 січня 2015 року кількість загиблих учасників АТО становила понад 1 тис. 300 осіб, але реальні цифри можуть бути набагато більшими. Станом на 2 лютого 2015 року обліковано майже 1 млн. осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території України та районів, уражених російськими збройними і терористичними силами. Серед тимчасово переміщених осіб звернулося за медичною допомогою понад 103 тис. осіб, з яких 25 тис. було госпіталізовано.

Лубківський зазначив, що щоденно Україна витрачає орієнтовно 100 млн грн. на проведення АТО для захисту від російської агресії.

В самій книзі зазначено, що на початок лютого від російської агресії загинуло 5 тис. 86 людей, поранено 10 тис. 948.

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