Кернес не вважає Росію агресором

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

Кернес підтвердив, що його позиція не змінювалася з тих пір, як він давав інтерв'ю Ксенії Собчак в Ізраїлі в червні 2014 року.

"Така сама. Я не вважаю, що Росія веде агресію по відношенню до України. Тому що Україні був переданий кредит, Україні газ сьогодні постачає Росія", - сказав мер Харкова.

Читайте такожГенпрокурор Шокін: Справу Кернеса буде доведено до кінця, як би там не було"Я говорю з точки зору економічних і соціально-політичних аспектів. Я не говорю з точки зору прибутку якогось чи ще щось. Тому я не можу називати Росію агресором, я не беру участь ні в яких переговорах, і не можу бачити ті дані, які, наприклад, мають сьогодні правоохоронні органи. Це така відповідь для вас. Я вважаю, що Росія - не агресор ", - зазначив він.

"Для мене факт - безліч інформаційних зведень, які є сьогодні. У них треба розібратися, де правда, а де неправда. Коли сьогодні нагнітають ситуацію і кажуть, що це зробила Росія чи ще хтось, тут треба чітко розібратися. А цим займаються хто? Правоохоронні органи. Тому вони і формують сьогодні громадську думку в цьому питанні ", - сказав Кернес.