Читачі УНІАН вважають перемир'я грою Росії та затягуванням часу - опитування

Про це свідчать результати опитування читачів групи УНІАН ВКонтакте на тему "Чи довго протримається перемир'я", проведеного 16-17 лютого.

Перемир'я фактично немає, обстріли припинилися лише частково, вважають 46,8% (1 335) респондентів.

Грою Росії та затягуванням часу для переозброєння його вважають 39,1% тих, хто взяв участь в опитуванні (1 114 користувачів).

Читайте такожБоротися за Дебальцеве необхідно - опитування УНІАННа думку 9,5% респондентів (270), перемир'я триватиме стільки, скільки це буде влаштовувати Путіна.

"Так, бойовики і російські найманці опинилися в пастці" і "Українські війська вже достатньо сильні, щоб тримати ворога на відстані" відповіли в сумі 4,6% респондентів (131 користувач).

Всього в опитуванні взяли участь 2 850 користувачів ВКонтакте.