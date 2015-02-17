Посол США: дії бойовиків і армії РФ на Донбасі порушують мінські домовленості

Про це заявив посол США в Україні Джеффрі Пайетт в ефірі каналу CNN, передає ТСН. "Ми вважаємо, що дії Росії не достатні, щоб відповідати зобов'язанням, які вона взяла на себе як частину мінських угод", - сказав американський дипломат.

Читайте такожПосол США: Україні потрібні кардинальні реформи, а не "фіранки на вікнах поміняти"

Джеффрі Пайетт нагадав, що вже зараз у конфлікті на Донбасі беруть участь регулярні російські війська. "У п'ятницю ми помітили присутність регулярних російських військ в перестрілках, які продовжилися і після підписання мінських домовленостей, що є спробою з боку сепаратистів і російських прихильників захопити район Дебальцевого, розташований, варто відзначити, далеко поза лінією розмежування, яку передбачали угоди 19 вересня і якої Росія обіцяла дотримуватися", - заявив посол.

Джеффрі Пайетт також зазначив, що зараз Україна перебуває на межі гуманітарної катастрофи, якої Європа не бачила десятиліттями. Тому, як повідомив посол, США зацікавлені в дотриманні мінських домовленостей, щоб гуманітарна допомога могла приходити за призначенням. "Щоб невинні жертви цього насильства, яке Росія та її уповноважені принесли на територію Донбасу, могли повернутися до нормального життя", - додав посол США.