Турчинов: Україна повинна бути готовою відбивати агресію
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов наголосив, що вся країна повинна бути готовою відбивати агресію. Розробляються заходи єдиної системи цивільного захисту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.
"Окрім того, комплекс заходів стосується побудови в Україні єдиної системи цивільного захисту. Тут відповідальний орган Кабінет міністрів, та міністерства і відомства, які повинні опрацювати ці задачі, починаючи з інвентаризації об'єктів цивільного захисту - завершити це питання, і завершуючи навчанням широкого загалу наших громадян у вищих навчальних закладах і в середніх освітніх закладах, і на робочих місцях, тому що всі ми повинні бути готові до будь-яких провокацій, до будь-яких зазіхань агресора і це не повинно бути несподіванкою", - наголосив Турчинов.
Читайте такожТурчинов: РНБО схвалила зміни до закону про воєнний станРазом з тим він додав, що "вся країна повинна бути готова відбивати агресію і ефективне використання системи цивільного захисту дасть можливість захистити мільйони наших громадян".