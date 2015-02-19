Комітет Ради з нацбезпеки вирішить, на кого покласти відповідальність за Дебальцеве

18:08, 19 лютого 2015
Політика
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Дії Генштабу на Дебальцевському плацдармі в понеділок розглянуть на закритому засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

REUTERS

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова комітету, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Пашинський.

«Враховуючи склад нашого комітету, там більша половина військові, які мають відношення до всіх бойових дій, я думаю, що ми ухвалимо якісь рішення, про які публічно повідомимо. Рішення будуть чіткі і жорсткі. Люди повинні чітко нести те навантаження. Якщо вони не можуть його нести, треба шукати інших людей», – сказав Пашинський.

При цьому він підкреслив, що відступ з Дебальцевого не є ганьбою, військові частини вийшли організовано, зберігши боєздатність. За його словами, проводити паралелі з іловайським котлом недоречно.

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«В Іловайську деякі частини покидали зброю і втекли, ми їх ловили за 200 кілометрів від фронту. У Дебальцеві жодна частина не відступила без наказу», – зазначив депутат.

Як повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України, під час боїв на Дебальцевському плацдармі у полон потрапили понад 90 військовослужбовців Збройних сил України, місце перебування ще 82 бійців наразі невідоме. За даними Генштабу, під час виведення загинули 13 військових, 157 були поранені.

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