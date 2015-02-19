Чалий: питання миротворчої місії обговорювалося в "нормандському форматі"

Про це повідомив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий, передає "Українська правда".

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"Україна не має чітких механізмів гарантії виконання Мінських домовленостей", - зазначив він і додав, що ні бойовиків, ні Росію зараз не можна примусити їх виконувати.

"Тому це логічне звернення. Таке питання обговорювалося під час зустрічі в "нормандському" форматі", - сказав Валерій Чалий.

Він додав, що рішення про звернення в Радбез ООН має ще підтримати Верховна Рада.