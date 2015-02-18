Під санкції Канади потрапили Кобзон, Кисельов, "Роснефть" та улюблений байкер Путіна (список)

У новий список санкцій, які запровадила Канада, потрапили 37 фізичних осіб і 17 підприємств Росії та України, причетні до агресії на Донбасі.

Доповнений список санкцій проти РФ був опублікований 18 лютого на офіційному сайті прем'єр-міністра країни Стівена Харпера, передає ТСН.

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Так, згідно з документом, в чорному списку називаються прізвища заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, гендиректора РОСТЕХ Сергія Чемезова, заступника начальника Генштабу ЗС РФ Андрія Картаполова, депутата Держдуми Валерія Кулікова, лідера байкерського клубу "Нічні вовки" Олександра Залдостанова, депутата від КПРФ Валерія Рашкіна, а також співака Йосипа Кобзона і кремлівського пропагандиста номер один - Дмитра Кисельова.

Крім того, серед організацій під санкції Канади потрапили громадський рух "Новоросія", а також "Роснефть".

Нагадаємо, що 16 лютого ЄС запровадив нові санкції проти Росії, серед інших, в список потрапили Кобзон і заступник Шойгу.