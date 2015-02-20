Порошенко: агресія Росії проти України почалася ще зі зриву підписання Угоди про асоціацію з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив у виступі на церемонії вручення державних нагород членам родин Героїв Небесної Сотні.

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"Агресія Росії проти України почалася ще зі зриву підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, яка мала відбутися у Вільнюсі. До ліквідації та розшматування України у Москві готувалися ще до перемоги Майдану. Вони очікували падіння Януковича з дня на день – і прискорили хід подій", - заявив Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко указом ввів у дію рішення РНБО від 25 січня "Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам тероризму, підтримуваним Російською Федерацією".