Кабмін розпорядився закрити більше 20 пунктів пропуску через кордон України та Росії

Кабінет міністрів України своїм рішенням закрив 23 автомобільні, залізничні, місцеві і міждержавні пункти пропуску через державний кордон у чотирьох областях країни – Луганській, Донецькій, Сумській і Харківській, йдеться у розпорядженні уряду, опублікованому на сайті Кабміну.

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Пункти закриті на невизначений період. Міністерству закордонних справ приписано сповістити всі дипломатичні представництва про це урядове рішення.

Згідно з розпорядженням уряду, в Луганській області закрито 4 міждержавні автомобільні пункти пропуску – Червонопартизанськ, Дьоміно-Олександрівка, Новобіла і Вільхове та 6 місцевих пунктів пропуску. У Донецькій області закрито два місцеві автомобільні пункти пропуску. У Сумській області закрито 9 місцевих пунктів пропуску. В Чернігівській області закрито місцевий пункт пропуску через держкордон Клюси. У Харківській області закрито міждержавний пункт пропуску Бударки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 10 лютого запровадив прикордонний режим з територіями, що межують з зоною проведення антитерористичної операції і окупованим Росією Кримом.

У Донецькій області до цих міст і районів віднесено Донецьк, Авдіївку, Артемівськ, Вугледар, Горлівку, Дзержинськ, Дебальцеве, Докучаївськ, Селідове, а також Артемівський, Волноваський, Володарський, Костянтинівський, Красноармійський, Мар‘їнський і Ясинуватський райони, в Луганській області - Лутугинський, Новоайдарський, Перевальський, Попаснянський, Слов‘яносербський і Старобільський райони, в Харківській області - Богодухівський район, у Херсонській області - Новотроїцький і Чаплинський райони.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко указом ввів у дію рішення РНБО від 25 січня "Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам тероризму, підтримуваним Російською Федерацією".