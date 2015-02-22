Горбачов: Я непоганої думки про Януковича, але він себе зжив
08:41, 22 лютого 2015Політика
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Віктор Янукович як політик себе зжив, сказав перший президент СРСР Михайло Горбачов.
REUTERS
«У цих справах ми, демократи, говоримо - як люди вирішать, але я думаю, що він себе вичерпав», - зазначив Горбачов «Російській службі новин».
«Я про нього непоганої думки, але в ситуації, як вона склалася, змінилося дуже багато», - додав перший і останній президент Радянського Союзу.
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Раніше повідомлялося, що екс-президент України Віктор Янукович в інтерв'ю Першому каналу пообіцяв повернутися на батьківщину, як тільки з'явиться можливість, щоб "полегшити життя українського народу".
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