Під час Євромайдану Янукович в істериці погрожував всіх розстріляти - Турчинов

Про це у сюжеті марафону ТСН заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Він згадав, як був одним з лідерів опозиції і в Адміністрації президента вмовляв Януковича не використовувати зброю проти активістів на Євромайдані.

"Я дійсно за дорученням керівництва Майдану, зустрівся з Януковичем . Він бігав по кабінету як загнаний звір, кричав, погрожував: "Усіх розстріляємо, усіх арештуємо . Я перекрию кордони, нікого не випущу за кордон , усіх знищу. Хвилин 10-15 істерика була у кабінеті", - згадує Турчинов.

Він почав переконувати Януковича не застосовувати вогнепальної зброї проти демонстрантів. Той нібито погодився, однак обіцянки своєї не виконав.

"Почав переконувати, що треба припинити вогонь і використання вогнепальної зброї проти демонстрантів – це є злочин. Він якось обм'як, заспокоївся, почав щось говорити, що у нього нема іншого виходу, що він намагається тримати ситуацію. Було зрозуміло, що він і віддав наказ на використання зброї. Пообіцяв, що використання зброї буде припинено. І була завершена розмова. Але ця обіцянка не була виконана", - констатує секретар РНБО.

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Також Турчинов згадав, як отримав поранення разом з нинішнім нардепом Андрієм Парубієм.

"У Парубія не було інсульту, він отримав поранення під час подій біля Маріїнського парку. Мені осколками посікло обличчя, але я заклеїв цю рану і не пішов з Майдану. Я до кінця був і 18-го (лютого 2014 року – Ред.)Вже палав Будинок профспілок , я не мав права покинути Майдан, як куратор штабу спротиву", - сказав Турчинов.