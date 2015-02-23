Прокурор Харкова звільнився за власним бажанням

Наказ про звільнення Поповича підписаний генеральним прокурором України Віктором Шокіним 19 лютого.

Прокурор міста Харкова Євген Попович звільнений із займаної посади за власним бажанням. Інформацію про це агентству УНІАН підтвердили у прес-службі прокуратури Харківської області. Читайте такожКернес: розхитати ситуацію в Харкові не вдасться За даними прокуратури, наказ про звільнення Поповича підписаний генеральним прокурором України Віктором Шокіним 19 лютого. Виконувачем обов'язків прокурора Харкова призначений прокурор Київського району м. Харкова Олександр Фільчаков.

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