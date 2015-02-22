Шокін терміново направив до Харкова свого заступника для координації розслідування теракту

17:32, 22 лютого 2015
Політика
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Генеральний прокурор України Віктор Шокін терміново направив до Харкова для координації розслідування терористичного акту свого заступника Володимира Гузиря.

Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури. 

«У неділю, 22 лютого, у місті Харкові під час пішої ходи Маршу Гідності стався вибух, в результаті якого двоє учасників мирної акції загинули і 9 були поранені. Прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за ст. 258 КК України - терористичний акт», - йдеться у повідомленні.

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Слідство, згідно підслідності, доручено Службі безпеки України, зазначили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 13.20 у Харкові під час мирної ходи активістів Євромайдану та патріотично налаштованих громадян стався вибух.

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