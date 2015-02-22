Шокін терміново направив до Харкова свого заступника для координації розслідування теракту
Генеральний прокурор України Віктор Шокін терміново направив до Харкова для координації розслідування терористичного акту свого заступника Володимира Гузиря.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.
«У неділю, 22 лютого, у місті Харкові під час пішої ходи Маршу Гідності стався вибух, в результаті якого двоє учасників мирної акції загинули і 9 були поранені. Прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за ст. 258 КК України - терористичний акт», - йдеться у повідомленні.
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Слідство, згідно підслідності, доручено Службі безпеки України, зазначили в ГПУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 13.20 у Харкові під час мирної ходи активістів Євромайдану та патріотично налаштованих громадян стався вибух.