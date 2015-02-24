Апарат ВР ігнорує прохання депутата показати доходи
Апарат Верховної Ради ігнорує депутатське звернення із проханням оприлюднити декларації керівництва.
Як повідомляє hromadske.tv, народна депутатка Світлана Заліщук надіслала звернення до Апарату ВРУ із проханням "надати копії декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру керівника Апарату Ради Зайчука В.О. та першого заступника Апарату ВРУ Куцика І.М.".
Десятиденний строк, відведений законом на задоволення депутатського звернення, минає у понеділок, утім відповіді немає.
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Журналісти протягом останнього місяця вже двічі надсилали запит із подібним проханням, утім не отримали ані відповіді, ані офіційної відмови.
Варто нагадати, що Валентин Зайчук - незмінний керівник Апарату ВРУ уже протягом 13 років.