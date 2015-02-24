Апарат ВР ігнорує прохання депутата показати доходи

Як повідомляє hromadske.tv, народна депутатка Світлана Заліщук надіслала звернення до Апарату ВРУ із проханням "надати копії декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру керівника Апарату Ради Зайчука В.О. та першого заступника Апарату ВРУ Куцика І.М.".

Десятиденний строк, відведений законом на задоволення депутатського звернення, минає у понеділок, утім відповіді немає.

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Журналісти протягом останнього місяця вже двічі надсилали запит із подібним проханням, утім не отримали ані відповіді, ані офіційної відмови.

Варто нагадати, що Валентин Зайчук - незмінний керівник Апарату ВРУ уже протягом 13 років.