Сьогодні опівдні в Парижі почнуться переговори в "нормандському форматі" на рівні глав МЗС

Міністри закордонних справ Франції Лоран Фабіус, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, України Павло Клімкін і Росії Сергій Лавров обговорюватимуть шляхи виконання Мінських домовленостей. Інформації про те, чи ухвалять сторони спільну заяву і чи прокоментують хід консультацій для преси, наразі немає. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Російське видання «Коммерсант» повідомляє, що Сергій Лавров уже прибув до французької столиці для участі в переговорах.

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Нагадаємо, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовились про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, однак ухвалені в Мінську чергові домовленості про чергове припинення вогню постійно порушуються.