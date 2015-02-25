Україна і ЄС не домовилися про проведення "раннього" саміту

Про це йдеться в публічному звіт Кабінету міністрів про виконання Угоди про асоціацію, передає "ЄвроПравда".

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У плановому графіку виконання угоди зазначено, що ведеться підготовка до проведення двостороннього саміту "в II кварталі 2015 року". Передбачуваний місяць проведення саміту в документі уточнюється.

Між тим раніше керівництво країни неодноразово заявляло, що саміт пройде на початку року. Зокрема, прес-служба президента Петра Порошенка в грудні 2014 року повідомляла, що "саміт відбудеться в січні-лютому".

Згодом з'ясувалося, що Києву і Брюсселю не вдається домовитися про змістовне наповнення саміту, після чого Міністерство закордонних справ оголосило, що дата зустрічі поки не визначена.

Як відомо, керівництво ЄС наполягає на невідкладному проведенні реформ в Україні і не задоволене поточним прогресом у цій сфері.