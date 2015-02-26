ЄС не може відключити Росію від SWIFT – єврокомісар

Про це заявив віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань зони євро та соціального діалогу, екс-прем’єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Радіо Свобода.

"Нині Єврокомісія працює над можливими подальшими кроками ЄС, зокрема, санкціями, але питання відімкнення Росії від системи SWIFT має розглядатися на більш глобальному рівні. Тобто наразі Європейська комісія в рамках ЄС цього питання не розглядає, бо це може здійснюватися лише на більш глобальному рівні", - сказав він.

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За його словами, це питання має розглядатися на міжнародному рівні, оскільки це не може бути рішення Європейського союзу.

"З нашого боку ми можемо ухвалювати лише ті рішення, які від нас безпосередньо залежать", - підкреслив Домбровскіс.

Крім того, єврокомісар наголосив, що ЄС готовий і спроможний ухвалювати нові економічні санкції проти Росії, якщо вона та підтримувані нею сепаратисти далі не дотримуватимуться режиму припинення вогню.