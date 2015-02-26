Уряд проведе консультації щодо дії Угоди з ЄС на території Криму

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні на урядовому порталі Звіті щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Проведення консультацій відповідно до положень Заключного акта від 27 червня 2014 р., підписаного разом з Угодою, з метою визначення дії Угоди щодо незаконно анексованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які належним чином не контролюються владою України", - сказано у плані заходів до 31 березня 2015 року.

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