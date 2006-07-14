Янукович заявляє, що не допустить дестабілізації в Україні

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що не допустить дестабілізації політично-економічної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на мітингу прихильників антикризової коаліції, який проходив під стінами Верховної Ради.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що люди, які стоять під стінами парламенту, роблять добру справу, відстоюють економічну і політичну стабільність України.

Він підкреслив, що сьогодні немає жодної людини в країні, яка б раділа ситуації, що склалась в українському парламенті. «Причина одна – створено коаліцію, яка не влаштовує діючу владу. Вони будь-якими шляхами намагаються втримати владу, навіть йдучи на порушення Конституції, на порушення законів. Це їх стиль роботи, до якого ми вже звикли за більш як півтора року», - сказав лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ звернувся до учасників мітингу із закликом продовжувати відстоювати свої права і підкреслив, що його партія робитиме це у стінах парламенту.